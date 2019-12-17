"البحري" توقع اتفاقية مع مؤسسة تحلية المياه بـ760 مليون ريال

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن الانتهاء من إجراءات ترسية وتوقيع اتفاقية توريد المياه المحلاه من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بقيمة تبلغ 760 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء أن الاتفاقية تتضمن إنشاء 3 محطات عائمة (بوارج) لتحلية المياه.

كما تتضمن الاتفاقية توريد المياه المحلاه من البوارج إلى خزانات محطات التحلية بمقدار 50 الف متر مكعب في اليوم لكل محطة (بسعه اجمالية 150 الف متر مكعب في اليوم)

وبينت الشركة أنه سيتم تشغيل المشروع لمدة 20 عام ابتداءا من تاريخ التشغيل التجاري ومن المتوقع أن يكون ذلك في الربع الأول من عام 2021، مشيرة الى انه سيتم تمويل المشروع عن طريق التمويل الذاتي بالاضافة الى قروض مصرفية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن التزام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بشراء انتاج المياه من المشروع خلال فترة الاتفاقية.

كما نوهت الى أن الأثر المالي المتوقع من تلك الاتفاقية سينعكس ابتداءا من الربع الأول لعام 2021 م وحتى نهاية الاتفاقية، كما أنه سيتم الافصاح عن الأثر المالي المتوقع لاحقا.

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