محللون..توقعات بارتفاع السوق السعودي وسط توجه الأنظار لإدراج أرامكو بـ"إم.إس.سي.آي"

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: توقع محللون بأسواق المال أن يواصل السوق السعودي حركته الصاعدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ترقباً لإضافة سهم أرامكو السعودية لمؤشر السوق الرئيسي "تاسي" إدراجه ضمن مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.

وتوقع المحلل بأسواق المال محمد الميموني أن يستمر السوق السعودي في تحقيق المكاسب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب إضافة سهم أرامكو السعودية إلى المؤشر الرئيسي للسوق، وبدء ظهور تأثيره بشكل فاعل على السوق وعلى قطاع الطاقة.

وأضاف الميموني لـ مباشر: أنه من المتوقع أن يستمر السهم في الصعود وسط عمليات شراء قوية من قبل الصناديق الاستثمارية لزيادة حصتها في أرامكو وذلك لاقتناص الفرص في شراء السهم عند هذه المستويات.

وتمدد السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر/ كانون الأول، فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق؛ تمهيداً لبدء انضمام أرامكو السعودية إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة.

وأعلنت "إم إس سي آي"، في وقت سابق إدراج "أرامكو" في مؤشراتها في مرحلة واحدة، اعتباراً من إغلاق 17 ديسمبر 2019 الذي سيكون نافذاً يوم 18 ديسمبر 2019.

ومن جانبه، توقع أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، سالم باعجاجة لـ مباشر أن يستمر السوق السعودي في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط العديد من المحفزات أبرزها اقتراب نهاية العام وقرب نهاية الإعلان عن نتائج الشركات لعام 2019 التي من المتوقع أن تكون إيجابية خاصة على قطاع البنوك.

وأكد باعجاجه أنه من المتوقع أن يكون هناك تأثير جيد وتدريجي لسهم أرامكو على السوق السعودي؛ مما سيرفع القيمة السوقية مع تطبيق إدراجه للمؤشرات الناشئة مع نهاية جلسة اليوم التي من المتوقع أن تجذب مزيداً من سيولة الصناديق الاستثمارية بالعالم.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الاثنين على ارتفاع، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، ويقفز لأعلى مستوى له في نحو 4 أشهر، مرتفعاً بنسبة 1.11 بالمائة عند مستوى 8138.99 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 22 أغسطس/ آب الماضي.

ومن جهته، توقع عضو جمعية الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان لـ "مباشر": أن يواصل السوق السعودي الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء مع ترقب إدراج أرامكو ضمن مؤشر MSCI مع نهاية جلسة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن يتم التفعيل في الجلسة التالية.

وأضاف آل ثقفان أن هذا الانضمام سوف يزيد من نسبة السوق السعودي في مؤشر MSCI من 2.8 بالمائة إلى 3.3 بالمائة؛ مما سيؤدي إلى مزيد من السيولة والعمق في السوق السعودية وجذب شركات عالمية بالإدراج فيه.

وتوقع آل ثقفان ارتفاع سعر النفط بالفترة المقبل؛ وهو ما يدعم سهم أرامكو السعودية، ويرفع القيمة السوقية للأسهم الحرة للسهم.