تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عن توقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

بند توضيح مقدمة تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن الانتهاء من إجراءات ترسية وتوقيع اتفاقية (توريد المياه المحلاه من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلية) مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. تاريخ اعلان الترسية 1441-04-20 الموافق 2019-12-17 موضوع العقد اتفاقية توريد المياه المحلاه من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات التحلية تاريخ توقيع العقد 1441-04-19 الموافق 2019-12-16 قيمة العقد تبلغ تكلفة المشروع حوالي 760 مليون ريال تفاصيل العقد • انشاء ٣ محطات عائمة (بوارج) لتحلية المياه

• توريد المياه المحلاه من البوارج إلى خزانات محطات التحلية بمقدار ٥٠ الف متر مكعب في اليوم لكل محطة (بسعه اجمالية ١٥٠ الف متر مكعب في اليوم)

• سيتم تشغيل المشروع لمدة ٢٠ عام ابتداءا من تاريخ التشغيل التجاري ومن المتوقع أن يكون ذلك في الربع الأول من عام 2021م

• تتضمن الاتفاقية التزام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بشراء انتاج المياه من المشروع خلال فترة الاتفاقية.

مده العقد ٢٠ عام الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سينعكس الأثر المالي المتوقع ابتداءا من الربع الأول لعام ٢٠٢١ م وحتى نهاية الاتفاقية. وسيتم الافصاح عن الأثر المالي المتوقع لاحقا. أطراف ذات علاقة لا يوجد معلومات اضافية سيتم تمويل المشروع عن طريق التمويل الذاتي بالاضافة الى قروض مصرفية.