إعلان شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقد مع مؤسسة مطعم ومطبخ الهيال لتقديم الوجبات

بند توضيح مقدمة تعلن شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقد مع مؤسسة مطعم ومطبخ الهيال لتقديم الوجبات تاريخ اعلان الترسية 1441-04-19 الموافق 2019-12-16 موضوع العقد إتفاقية منح أحقية الإمتياز التجاري تاريخ توقيع العقد 1441-04-19 الموافق 2019-12-16 قيمة العقد 30,000 دولار رسوم الإمتياز التجاري بالإضافة إلى نسبة من المبيعات تفاصيل العقد تعلن شركة ريدان الغذائية عن إبرام اتفاقية منح أحقية الإمتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان" وذلك لوكيل الإمتياز التجاري مؤسسة مطعم ومطبخ الهيال لتقديم الوجبات لمدة خمس سنوات في مدينة ينبع الصناعية بالهيئة الملكية.

وبإبرام هذه الإتفاقية يزداد توسع وإنتشار سلسلة مطاعم ريدان في مناطق المملكة وفي القريب العاجل سوف نشهد توسعات في مناطق أخرى داخل المملكة وخارجها .

مده العقد خمس سنوات قابلة للتجديد الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها وسوف يكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة في الربع الثاني لعام 2020م أطراف ذات علاقة لا توجد أطراف ذات علاقة.