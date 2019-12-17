"جازادكو" تستحوذ على 65% من متجر "مانجو جازان"

الرياض - مباشر: أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" عن استحواذها على 65 بالمائة من تطبيق ومتجر مانجو جازان ودخول قطاع التجارة الإلكترونية بقيمة بلغت 2.1 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أنها وقعت أمس الإثنين اتفاقية الاستحواذ من شركة مانجو جازان، المالك والمشغل لمتجر وتطبيق مانجو جازان المتخصص في التسويق الإلكتروني لفاكهة المانجو.

وأشارت إلى أن هذا الاستحواذ يمثل أحد جوانب الرؤية الجديدة لشركة جازان للطاقة والتنمية المتمثل في تفعيل التقنيات الحديثة والتسويق المبتكر لتحقيق التطوير والنمو السريع للشركة إضافة الى تقديم تجربة شراء مميزة لمنتجاتها الحالية ومنتجات منطقة جازان المتنوعة بشكل عام مستقبلاً.

كما نوهت إلى أنها تمتلك واحدة من أكبر مزارع المانجو في المملكة بقدرة إنتاجية تفوق 1.5 ألف طن سنويا.

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