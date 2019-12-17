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اليوم.."تداول" تمدد مزاد الإغلاق تمهيداً لانضمام "أرامكو" لمؤشر "إم.إس.سي.ىي"

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اليوم.."تداول" تمدد مزاد الإغلاق تمهيداً لانضمام "أرامكو" لمؤشر "إم.إس.سي.ىي" اليوم.."تداول" تمدد مزاد الإغلاق تمهيداً لانضمام "أرامكو" لمؤشر "إم.إس.سي.ىي"

الرياض ـ مباشر: تمدد السوق المالية "تداول"، اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر/ كانون الأول، فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق؛ تمهيداً لبدء انضمام أرامكو السعودية إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة

وأعلنت "تداول"، في وقت سابق، عن تمديد فترة مزاد الإغلاق لمدة إلى 20 دقيقة بدلاً من 10 دقائق، لتبدأ الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً.

وأشارت إلى أن فترة التداول على سعر الإغلاق ستبدأ الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً.

وأوضحت أن أرامكو السعودية تستعد للانضمام السريع لمؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، بحسب إغلاق اليوم الثلاثاء.

وأعلنت "إم إس سي آي"، في وقت سابق أنه في حال إدراج سهم أرامكو قبل 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 فسيكون الانضمام للمؤشر قبل يوم الـ17 من الشهر ذاته.

وأشارت إلى أن وزن أرامكو السعودية يقدر بـ 0.16 بالمائة في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، و6.03 بالمائة في مؤشر "إم إس سي آي" للسوق السعودي.

وبدأت أرامكو السعودية تداولاتها بالسوق السعودي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب يومي 10 بالمائة

وواصل سهم أرامكو السعودية، مكاسبه في رابع جلساته بالسوق السعودي، أمس الاثنين، لتتخطى قيمة الشركة مستهدفات الطرح العام عند تريليوني دولار.

وأنهى السهم تعاملاته مرتفعاً 1.6 بالمائة، ليقفز إلى مستوى 38 ريالاً؛ وهو ما يرفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 7.6 تريليون ريال سعودي (2.03 تريليون دولار).

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