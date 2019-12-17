إعلان شركة أكسا للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية الرياض - فندق الماريوت تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-04-19 الموافق 2019-12-16 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 نسبة الحضور 71.5% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الجمعية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يوسف أباالخيل و عضو مجلس الإدارة الأستاذ بول أدامسون وتغيب عن الحضور الأعضاء : علي كانو و هاني عبيد وعمر الجريسي ونيكولاس دينالازي وستيف واغستاف أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم حضر الجمعية رئيس اللجنة التنفيذية بول أدامسون نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مُرفق

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