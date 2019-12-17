إعلان الشركة العربية للأنابيب عن توقيع عقد مع ارامكو السعودية لتوريد انابيب بقيمة تتجاوز 174 مليون ريال.

بند توضيح مقدمة تعلن الشركه العربيه للانابيب عن فوزها بعقد لتوريد انابيب لشركة ارامكو السعوديه بقيمة تتجاوز 174 مليون ريال تاريخ اعلان الترسية 1441-04-19 الموافق 2019-12-16 موضوع العقد تعلن الشركه العربيه للانابيب عن فوزها بعقد لتوريد انابيب لشركة ارامكو السعوديه بقيمة تتجاوز 174 مليون ريال تاريخ توقيع العقد 1441-04-19 الموافق 2019-12-16 قيمة العقد حوالي 174 مليون ريال تفاصيل العقد تعلن الشركة العربية للأنابيب عن فوزها يوم 16 ديسمبر 2019 بعقد توريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لشركة ارامكو السعودية بقيمة تتجاوز ال174 مليون ريال من مصنع الشركة في الرياض وسيظهر الأثر المالي من الربع الرابع من عام 2020 م حتى الربع الثالث 2021 بإذن الله. مده العقد 1 سنه و 6 اشهر الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها من الربع الرابع 2020م الى الربع الثالث 2021م. أطراف ذات علاقة لايوجد معلومات اضافية لايوجد
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