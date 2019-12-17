تعلن شركة جازان للطاقة والتنمية عن استحواذها على 65% من تطبيق ومتجر مانجو جازان ودخول قطاع التجارة الإلكترونية

يسر شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) أن تعلن أنه في يوم الإثنين 16 ديسمبر 2019م تم إتمام الاستحواذ على 65% من شركة مانجو جازان، المالك والمشغل لمتجر وتطبيق مانجو جازان المتخصص في التسويق الإلكتروني لفاكهة المانجو.

يمثل هذا الاستحواذ أحد جوانب الرؤية الجديدة لشركة جازان للطاقة والتنمية المتمثل في تفعيل التقنيات الحديثة والتسويق المبتكر لتحقيق التطوير والنمو السريع للشركة إضافة الى تقديم تجربة شراء مميزة لمنتجاتها الحالية ومنتجات منطقة جازان المتنوعة بشكل عام مستقبلاً. الجدير بالذكر بأن شركة جازادكو تمتلك واحدة من أكبر مزارع المانجو في المملكة حيث تحتوي المزرعة على قرابة 15 ألف شجرة مانجو وبقدرة انتاجية تفوق 1,500 طن بالسنة. وتبلغ قيمة الاستحواذ 2.1 مليون ريال مقابل 65% من حصص مانجو جازن بحيث يتم استثمار جزء من المبلغ للتسويق وتطوير الاعمال.

ويعتبر تطبيق ومتجر مانجو جازان من المشاريع الريادية السعودية المتميزة حيث حقق رواج عالي منذ انطلاقه في 2012 الى أن أصبح حلقة الوصل الرئيسية بين المزارعين المنتجين للمانجو في جازان ومحبيها في كل مناطق المملكة. يتميز التطبيق بتقديم منتجات متنوعة بجودة عالية وأسلوب متميز وساهم بشكل مؤثر في وضع فاكهة المانجو التي تنتجها جازان ضمن أكثر المنتجات الزراعية طلباً في المنطقة كما حفز المزارعين على الاهتمام والاستمرار في انتاج فاكهة المانجو وتطوير الأصناف الجيدة منها.