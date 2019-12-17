إعلان بنك الجزيرة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

1-المهندس / طارق عثمان عبدالله القصبي (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية).
2-المهندس / عبدالمجيد ابراهيم عبدالمحسن السلطان (نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسئولية الإجتماعية).
3-الأستاذ / نبيل داود سليمان الحوشـان (عضو مجلس الإدارة المنتدب و الرئيس التنفيذي).
4-الأستاذ/ عبد الله صالح رشيد الرشــــيد (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المخاطر)
5-الأستاذ /عادل سعود عبد الحميد دهلـوي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).
6-الأستاذ /إبراهيم عبد الله راشد الحديثــي (عضو مجلس الإدارة).
7-الأستاذ / إبراهيم عبد العزيز محمد الشايع (عضو مجلس الإدارة).
8-الأستاذ/ تركي عبد الله عبد الرحمن الفوزان (عضو مجلس الإدارة).