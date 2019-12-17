إعلان شركة المواساة للخدمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 04/01/2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وهم كل من :

أ. محمد سلطان حماد السبيعي

أ. فهد عايد صالح الشمري

أ. ناصر سلطان فهد السبيعي

د. سامي عبدالكريم عبدالله العبدالكريم

أ. خالد سليمان محمد السليم

أ. محمد سليمان محمد السليم

د. محمد إبراهيم أحمد التويجري

2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من 04/01/2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية بعضوية كل من :

- د. محمد ابراهيم احمد التويجري

- د. سامي عبدالكريم عبدالله العبدالكريم

- أ. عزيز محمد مبارك القحطاني

3- الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة

4- الموافقة على اشتراك المرشح الدكتور/ سامي عبدالكريم العبدالكريم في أعمال منافسة نظراً لعضويته في مجالس إدارة كل من شركة العناية والعلوم الطبية وشركة الإرتقاء للخدمات الطبية .

5- الموافقة على اشتراك المرشح الأستاذ/ ناصر سلطان السبيعي في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة).

6- الموافقة على اشتراك المرشح الأستاذ/ محمد سليمان السليم في عمل منافس نظراً لعضويته ممثلاً عن شركة المواساة في مجلس إدارة شركة المجمعات الطبية المتطورة (شركة زميلة).