اعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ولمدة ثلاثة سنوات تبدأ من 03/06/ 2020 وتنتهي في 05/ 03/ 2023 وسيتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة القادمة والذي سيتم الاعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس للدورة الجديدة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفقا للمتطلبات التي اشتملت عليها الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة، وما اشتملت عليه سياسات و معايير و اجراءات عضوية مجلس الادارة الخاصة بالشركة (مرفق)، التقدم بطلب الترشح للشركة على العنوان الموضح أدناه ابتداءً من تاريخ 17/ 12/ 2019 الموافق 20/ 04/ 1441 هـ ، والى موعد أقصاه 16/ 01/ 2020 مـ الموافق 21/ 05 / 1441 هـ، على أن يتضمن الطلب المستندات التالية:

1.تقديم خطاب رسمي لإدارة الشركة يفيد برغبته في الترشح خلال فترة الاعلان المحددة اعلاه على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية و مؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

2. تقديم بيان بالشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجلس ادارتها.

3.تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

4.الإفصاح لمجلس الإدارة والجمعية العامة عن أي حالات تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة من هيئة السوق المالية وتشمل:

- وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

5.تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، إضافة الى اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وملحق للنتائج المالية التي حققتها الشركة المعنية خلال كل سنة من سنوات الدورة. أما إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة في دورات سابقة، فيجب عليه أن يرفق بياناً بالدورات التي شارك فيها، وتكمل الشركة اللازم.

6. تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) والذي يمكن الحصول عليه من موقع هيئة السوق المالية (https://cma.org.sa/Pages/default.aspx).

7.توضيح نوع العضوية المترشح لها سواءً كان المرشح يرشح نفسه كعضو تنفيذي ام مستقل طبقاً للمعايير الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

8.يرفع مع الطلب صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر بالإضافة الى رقم الاتصال الخاص بالمرشح.

9.يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسات ومعايير واجراءات عضوية مجلس الادارة والتأكد من استيفائها ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك، وتسلم طلبات الترشيح ومرفقاتها مناولة أو بالبريد الممتاز الى العنوان التالي: الشركة الوطنية للتسويق الزراعي - الرياض – حي الياسمين – شارع القريتين مبنى رقم 3 متفرع من طريق الملك عبد العزيز – قبل الدفاع المدني ص.ب 88618 الرياض 11672

- للإستفسار : جوال رقم 0591616638 .

مرفق معايير الترشح