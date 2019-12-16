المكاسب القياسية للأسهم تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: تكفلت المكاسب القياسية للأسهم الأوروبية والأمريكية بالاستحواذ على اهتمام المستثمرين في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.

وأغلقت معظم الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة اليوم عند مستويات قياسية مع التفاؤل إزاء اتفاق الولايات المتحدة والصين بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، حيث صعد "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" لأعلى مستوى لهما على الإطلاق، فيما أغلق "داو جونز" قرب مستوى قياسي مرتفع.

كما أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم عند مستوى قياسي مرتفع بقيادة قطاع الموارد الأساسية الذي ارتفع بنحو 2.3 بالمائة مع التوصل لاتفاق بشأن الصفقة التجارية الجزئية.

في حين، تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة اليوم من أعلى مستوى في عام مع جنى المستثمرين الأرباح.

بيانات اقتصادية

كشفت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة عن ارتفاع النشاط الاقتصادي لأعلى مستوى في 5 أشهر خلال الشهر الجاري مدعوماً القطاع الصناعي.

كما ارتفع النشاط الصناعي في ولاية "نيويورك" الأمريكية لكنه فشل في الوفاء بتوقعات المحللين، فيما صعت ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 20 عاماً.

وفي أوروبا، استقر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري حيث سجل مؤشر الإنتاج أضعف وتيرة نمو في 6 سنوات، بينما انكمش النشاط الاقتصادي في بريطانيا لأدنى مستوى في 4 سنوات ونصف.

وفي ألمانيا، واصل النشاط الصناعي انكماشه لأدنى مستوى في شهرين خلال ديسمبر/كانون الأول.

وفي سياق منفصل، نجحت البنوك البريطانية في اجتياز اختبارات تحمل الصدمات المالية والاقتصادية.

بينما شهدت الصين بيانات إيجابية حيث ارتفع الإنتاج الصناعي هناك بنحو 6.2 بالمائة بأكثر من توقعات المحللين.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنحو 8 بالمائة خلال أول 11 شهراً من العام الجاري على أساس سنوي.

ارتفاع النفط وتراجع الذهب

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية لأعلى مستوى في 3 أشهر مع التفاؤل بشأن اتفاق الولايات المتحدة والصين على الصفقة التجارية الأولية.

بينما تراجعت أسعار الذهب عند تسوية التعاملات لكن بوتيرة هامشية مع ارتفاع الأسهم الأمريكية.