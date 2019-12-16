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محدث.. سهم "بوينج" يتراجع 4% ع احتمالات وقف إنتاج "737ماكس"

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محدث.. سهم "بوينج" يتراجع 4% ع احتمالات وقف إنتاج "737ماكس" محدث.. سهم "بوينج" يتراجع 4% ع احتمالات وقف إنتاج "737ماكس"

مباشر: تراجع سهم "بوينج" بأكثر من 4 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع أنباء عن احتمالية وقف أو خفض إنتاج طائرات "737 ماكس".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تسمها أن الشركة الأمريكية تفكر في وقف أو خفض أكثر لإنتاج طائراتها من طراز "737 ماكس" مع تزايد عدم اليقين بشأن عودتها للتحليق مجدداً.

وحظرت العديد من دول العام استخدام طائرات "737 ماكس" بعد حادثتين ممتتين في أندونسيا وأثيوبيا أسفرتا عن وفاة 346 شخصاً.

وكانت الشركة الأمريكية ذكرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن تجميد إنتاج طراز "737 ماكس" سيكون ضرورياً حال تمديد هيئة الطيران الفيدرالية الموافقة على الإصلاحات في الطراز حتى 2020.

وأضاف التقرير أن الشركة ترى بشكل متزايد أن إيقاف الإنتاج هو الأكثر قابلية للتطبيق من بين الخيارات الصعبة، حيث يبدأ مجلس الإدارة اجتماعاته في شيكاغو ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وعند التسوية، تراجع سهم "بوينج" بنحو 4.3 بالمائة إلى 327 دولار.

وتأتي خسائر سهم "بوينج" رغم مكاسب ملحوظة للأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات دفعتها لمستويات قياسية وسط التفاؤل التجاري.

مباشر (اقتصاد)

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