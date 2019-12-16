محدث.. الأسهم الأمريكية تُغلق عند مستويات قياسية مرتفعة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية للجلسة الرابعة على التوالي لتسجل مستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع التوصل لاتفاق بشأن الصفقة التجارية الجزئية.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا بنحو 0.9 بالمائة لتسجل مستوى قياسي بقيادة سهم "ماكرون" الذي ارتفع بأكثر من 3 بالمائة.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين نهاية الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع إلغاء التعريفات الأمريكية على سلع صينية والتي كان مقرر دخولها حيز التنفيذ أمس الأحد، لكن لاتزال العديد من التفاصيل غير واضحة بشأن هذه الصفقة.

ومن جانبه، أكد الممثل التجاري الأمريكي أن الصفقة التجارية التي تم الاتفاق عليها تضاعف صادرات بلاده إلى الصين خلال العامين المقبلين.

ومن جهة أخرى، تزايدت آمال إتمام البريكست في موعده المحدد بشكل كبير على خلفية فوز حزب المحافظين بأكبر أغلبية منذ عام 1987.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر، وصعدت ثقة بناة المنازل الأمريكية لأعلى مستوى في 20 عاماً.

كما ارتفعت ثقة المستثمرين مع بيانات إيجابية في الصين، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم بنحو 6.2 بالمائة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 100 نقطة تقريباً إلى 28235.8 نقطة، بعد أن سجل مستوى قياسي مرتفع خلال التعاملات عند 28337 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.7 بالمائة إلى 3191.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 8814.2 نقطة، ليسجل المؤشران أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش،، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.044.