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تركي آل الشيخ: بإيرادات مليار ريال.. 10.3مليون زائر لـ"موسم الرياض"

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تركي آل الشيخ: بإيرادات مليار ريال.. 10.3مليون زائر لـ"موسم الرياض" تركي آل الشيخ: بإيرادات مليار ريال.. 10.3مليون زائر لـ"موسم الرياض"

 

الرياض – مباشر: كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، تركي آل الشيخ مساء اليوم الاثنين، عن نجاح "موسم الرياض" الذي بلغ عدد زواره 10 ملايين و300 ألف زائر، و206 آلاف سائح.

وأضاف تركي آل الشيخ في نشرته قناة السعودية، أن الدخل المبدئي المباشر لموسم الرياض الذي استمرّت فعالياته لنحو شهرين حققته هيئة الترفيه تجاوز المليار ريال.

وتابعرئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أن الدخل غير المباشر والتغير في التدفقات النقدية لـ"مدى" في الرياض خلال الفترة الزمنية للموسم تخطى الأربعة مليارات ريال، حتى اللحظة.

وذكر تركي آل الشيخ، أن أكثر البطاقات البنكية التي سجلت منها سحوبات في "موسم الرياض" هي "السعودية، ثم الولايات المتحدة الأميركية، ثم الإماراتية، يعقبها الكويتية، والبريطانية، وآخرها البحرينية".

وأضاف رئيس هيئة الترفيه أن إجمالي الوظائف المباشرة بلغ 34 ألفاً و700 وظيفة مباشرة، بينما قُدّرت الوظائف غير المباشرة بـ17 ألفاً وثلاثمائة وظيفة، خلال موسم الرياض.

واعتبر رئيس هيئة الترفيه السعودية، هذه الأرقام مسؤولية على الهيئة، موضحا: "من أمامكم أطلق أنا وزملائي منسوبو هيئة الترفيه تحدياً على أنفسنا، ونقول لكم: الوعد (موسم الشرقية) و(موسم جدة)".

وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية، إن المملكة تعيش واحدا من أزهى العصور، وأحسن العهود، حيث احتفلت بالأمس بأكبر شركة مطروحة في العالم، وأكبر شركة في العالم أصبحت سعودية مشيرا إلى طرح أرامكو التي تعدت قيمتها السوقية تريليوني دولار.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وجّه بتمديد موسم الرياض إلى أواخر شهر يناير /كانون الثاني المقبل، ليشمل التمديد بعض المناطق التي تشهد إقبالاً متزايداً وهي: "ونتر وندرلاند"، و"المربع"، و"السفاري"، و"صحارى الرياض" إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2020، فيما تم تمديد منطقة "الرياض بوليفارد" إلى نهاية شهر مارس/آذار.
 

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