"موديز" تُبدي نظرة مستقبلية سلبية للقطاع الصناعي العالمي في 2020

مباشر: وضعت وكالة "موديز" نظرة مستقبلية سلبية للقطاع الصناعي في العالم خلال العام المقبل، مع توقعات نمو ضعيف للأرباح وتدهور المعنويات عالمياً.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير صادر اليوم الإثنين، إن تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم والتوترات التجارية المتزايدة سيؤثر على أرباح الشركات المصنعة في العام المقبل.

وتتوقع "موديز" نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 1 بالمائة في العام المقبل.

ومن جانبه، قال "ديفيد بيرج" نائب رئيس "موديز": "لقد نجحت شركات التصنيع في إدارة الجولة الأولى من التعريفات عن طريق تمرير زيادات في تكلفة المدخلات مع زيادة الأسعار، مما جعل هوامش الربح غير متأثرة نسبيًا في بيئة اقتصادية أمريكية قوية".

"ومع ذلك، مع احتمال توسيع التعريفات وعدم وجود أدلة تذكر على أن المنازعات التجارية سيتم حلها بالكامل قريبًا، فسيتعرض المصنعون للضغوط بسبب زيادة المخاطر المتعلقة بتعطل سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف مدخلات المواد التي لن يستوعبها العملاء بسهولة"، وفقاً لموديز.

وأضاف البيان أنه لا تزال معنويات مدير المشتريات العالمي عند مستويات ضعيفة تاريخياً، على الرغم من التحسن الطفيف في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعافي النشاط الصناعي العالمي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل لأعلى مستوى في 7 أشهر.