السيسي: موقف مصر من المصالحة مع قطر "لم يتغير"

القاهرة- مباشر: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن موقف مصر من المصالحة مع قطر ومطالبها لم تتغير.

وأضاف الرئيس السيسي - خلال لقائه مساء اليوم في شرم الشيخ مع ممثلي الصحافة الأجنبية في مصر، اليوم الاثنين، أن "مواقفنا مع قطر معلنة ونرفض التدخل في شؤوننا"، وفقاً لخبر عاجل بثته قناة "سكاي نيوز عربية".

كانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، أعلنت يوم الاثنين الموافق 5 يونيو/ حزيران 2017، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة منها وإليها.

على جانب آخر، ذكر الرئيس السيسي، أن الدولة تعمل مع الأشقاء في القارة الإفريقية على محاصرة النزاعات ووقف تمددها واتساعها.

وأكد أن مصر لن تسمح لأي قوى بالسيطرة أو المساس باستقرار ليبيا والسودان، موضحاً أن الأمور تسير بشكل جيد في السودان والأشقاء حققوا نجاحات في الفترة الماضية.

وأشار السيسي إلى أن هناك دول تتدخل لتأخير الحل السياسي في ليبيا منذ اتفاق الصخيرات، مؤكداً أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي وهذا هو موقفنا الثابت.

وتابع أن ليبيا والسودان بالنسبة لمصر أمن قومي وهناك فرق بين التدخل وبين دعم الحل في ليبيا، كما الأزمة اليمنية في طريقها إلى الحل لكن ذلك يحتاج إلى وقت.

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