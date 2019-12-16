تراجع سعر الصرف غير الرسمي بالأرجنتين مع عودة "ضريبة السياحة"

مباشر: تراجع سعر الصرف غير الرسمي في الأرجنتين بأكبر وتيرة في غضون أسبوعين خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد أن أعلنت الحكومة عودة ما يسمى "ضريبة السياحة".

وهبط سعر الصرف غير الرسمي للأرجنتين المشتق من تجارة البيزو والأصول المقومة بالدولار بنحو 3.1 بالمائة ليصل إلى 76.27 بيزو لكل دولار في أكبر وتيرة هبوط منذ 4 ديسمبر/كانون الأول في الوقت الذي تغير فيه السعر الرسمي قليلاً عند 59.8 بيزو لكل دولار، بحسب وكالة "بلومبرج".

وقال رئيس مجلس الوزراء "سانتياغو كافيرو" في تصريحات لصحيفة " لا ناسيون" الأرجنتينية إن الحكومة ستعود مرة أخرى "إلى رسوم "الدولار السياحي" حيث أنها ستفرض الضرائب على المعاملات التي تتم بالعملة الأجنبية بما في ذلك الرحلات الدولية والخدمات الرقمية مثل "نتفليكس" والمشتريات التي تتم في الخارج باستخدام بطاقات الائتمان.

وتهدف الضريبة، التي قد تصل إلى 30 بالمائة، للمساعدة في زيادة الإيرادات وحماية الاحتياطيات الأجنبية.