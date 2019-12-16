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محدث.. النفط يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى في 3 أشهر

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محدث.. النفط يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى في 3 أشهر محدث.. النفط يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى في 3 أشهر

مباشر: ارتفعت  النفط لأعلى مستوى في 3 أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع الاتفاق على الصفقة التجارية الجزئية للولايات المتحدة مع الصين.

ووقع أكبر اقتصادين حول العالم في نهاية الأسبوع الماضي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والتي كانت السبب وراء إعلان إسقاط جولة جديدة من التعريفات المخططة على الجانب الصيني.

كما أعلنت هيئة الجمارك التابعة لمجلس الدولة الصيني يوم الأحد أنه تم تعليق التعريفات الإضافية على بعض السلع الأمريكية والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.

ومن جهة أخرى، فإن الخام تلقى الدعم جراء بيانات اقتصادية إيجابية في الصين كشفت عن ارتفاع الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر حول العالم بنحو 6.2 بالمائة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 60.21 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحلول الساعة 7:46 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.2 بالمائة إلى 65.37 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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