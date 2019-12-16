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محدث.. تراجع هامشي لأسعار الذهب عند التسوية مع مكاسب الأسهم

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محدث.. تراجع هامشي لأسعار الذهب عند التسوية مع مكاسب الأسهم محدث.. تراجع هامشي لأسعار الذهب عند التسوية مع مكاسب الأسهم

مباشر: انخفضت  الذهب بشكل هامشي عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع عوائد السندات والأسهم الأمريكية.

وتراجع المعدن الأصفر مع مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات مع الاتفاق على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلا أن الهبوط جاء هامشياً مع تراجع الدولار.

ولا يزال المستثمرين حذرين حيال التطورات في المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، بعد إعلان إتمام المرحة الأولى من الصفقة التجارية في نهاية الأسبوع الماضي.

وصرح الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايرز في عطلة الأسبوع بأن من شأن الاتفاقية التجارية مضاعفة الصادرات الأمريكية للصين في غضون عامين.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر بدعم القطاع الخدمي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.05 بالمائة أو ما يعادل 0.70 دولار ليصل إلى 1480.50 دولاراً للأوقية.

وبحلول الساعة 6:58 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن مسجلاً 1475.82 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.033.

مباشر (اقتصاد)

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