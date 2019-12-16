وزير سعودي: بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة..وإلزام بالدفع الإلكتروني الفترة المقبلة

الرياض – مباشر: قال وزير التجارة والاستثمار والشئون البلدية السعودي، ماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي، إن الوزارة راجعت الفترة الماضية أكثر من 40 لائحة ونظاما في إطار سعيها لتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال بالمملكة.

وأضاف الوزير القصبي، في حوار تلفزيوني مع قناة الإخبارية، مساء اليوم الاثنين، أن نظام الامتياز التجاري المعروف بالفرنشايز، يعزز تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة، التي تصدرت دول العالم في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للعام 2019.

وذكر وزير التجارة والاستثمار والشئون البلدية بالمملكة، أن السعودية تقدمت من المركز الـ 141 إلى الـ 38 في بدء النشاط التجاري بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن صندوق النقد الدولي، كما جاءت في المرتبة الثالثة في حماية حقوق المستثمرين.

وأفاد الوزير القصبي، بأن نهج السعودية ركز على زيادة الإنفاق والرأس مالي في السنوات الماضية، إيمانا منها بأن المشاريع العملاقة ستسهم في دعم الفرص الاستثمارية.

وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي، إن الوزارة تمكنت من رقمنة 85 في المئة من الخدمات التي تقدمها، في إطار سعيها للتحول الرقمي في خدماتها بالكامل.

وعن التجارة الإلكترونية، قال الوزير القصبي، إن تأسيس المملكة نظام التجارة الإلكترونية يهدف إلى حماية المستهلك، كما تتجه لإلزام العديد من القطاعات بالدفع الإلكتروني تنفيذا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف وزير التجارة والاستثمار السعودي، أن المملكة يعمل بها حاليا 170 ألف منشأة صغيرة، كما بلغت التمويلات المخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة 12 مليار ريال.

وبلغت إيرادات المنشآت المدعومة من الإقراض نحو 6 مليارات ريال، بحسب وزير التجارة والاستثمار السعودي.

وكشف الوزير القصبي عن اتجاه السعودية لتأسيس "بنك" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأضاف الوزير، أنه تم زيادة رأسمال برنامج "كفالة" إلى 800 مليون ريال.

كان البرنامج قد تأسس لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار وزير المالية رقم (1166) بتاريخ 04/05/1425هـ . بهدف التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل.

ويهدف البرناِمج إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الاسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتاد على التعامل مع جهات التمويل.

وتعمل وزارة التجارة والاستثمار السعودية على مكافحة التستر التجاري والذي أصبح برنامجا وطنيا بمشاركة 10 جهات حكومية، حيث تم إجراء أكثر من 440 ألف جولة تفتيشية لمكافحة التستر التجاري، بحسب الوزير القصبي.

وفيما يخص شؤون البلديات، قال الوزير القصبي إن البلديات تمس كل مواطن في جميع الخدمات، كما تستلزم الطفرة العمرانية في المملكة بنية تحتية للخدمات، بالتوازي مع الأولوية التي تمنحها الوزارة لتحسين المشهد البصري وتكثيف الرقابة.

وكشف الوزير القصبي، عن العمل على تشكيل هيئات في المناطق لوضع السياسات التنظيمية، فضلا عن الحصول على موافقة سامية لتخصيص أماكن الرقابة.

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