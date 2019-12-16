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المركزي الفرنسي يخفض تقديرات النمو الاقتصادي في 2020

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المركزي الفرنسي يخفض تقديرات النمو الاقتصادي في 2020 المركزي الفرنسي يخفض تقديرات النمو الاقتصادي في 2020

مباشر: خفض البنك المركزي في فرنسا تقديرات النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، مع ضعف التجارة العالمية.

وقال المركزي الفرنسي في بيان صادر اليوم الإثنين، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسيا لعام 2020 بنحو 1.1 بالمائة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 1.3 بالمائة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح البيان: "التدهور الحاد للبيئة الدولية سوف يترجم إلى تباطؤ ملحوظ في الصادرات وبالتالي فإن النمو الاقتصادي لفرنسا سوف يتباطأ في عام 2020".

وذكر البنك أنه رغم ذلك فإن الأسر سوف تستمر في الاستفادة من التخفيضات الضريبية التي أدخلها إيمانويل ماكرون بعد احتجاجات السترات الصفراء، متوقعاً أن يكون للاضرابات المستمرة في فرنسا تأثير محدود على النمو.

في حين يتوقع البنك المركزي أن ينمو فرنسا إلى بنحو 1.3 بالمائة خلال العام الجاري و 2021.

وبالنسبة لتوقعات التضخم، فيرى البنك أن معدل التضخم سوف يصل إلى 1.1 بالمائة في العام المقبل، مقارنة مع توقعات 1.3 بالمائة للعام الحالي، على أن يعاود الارتفاع إلى 1.3 بالمائة في 2021.

مباشر (اقتصاد)

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