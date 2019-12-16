محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد لمستويات قياسية عند الإغلاق

مباشر: عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية من صعودها إلى مستويات قياسية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع ثقة المستثمرين إزاء الصفقة التجارية.

وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب الأسواق المالية في أوروبا في نهاية التعاملات بارتفاع بنحو 2.3 بالمائة مع وجود كافة القطاعات داخل النطاق الأخضر.

واستفادت البورصات الأوروبية من التوافق بين الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية رغم أن بعض المستثمرين لا يزالون يتبعون نهجاً حذراً مع عدم وضوح بقية التفاصيل.

وأظهرت بيانات اقتصادية استقرار النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو رغم تسجيل الإنتاج أضعف وتيرة نمو في 6 سنوات، في حين انكمش النشاط الاقتصادي بالمملكة المتحدة لأدنى مستوى بـ4 أعوام ونصف.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.4 بالمائة ليصل إلى 417.7 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وصعد المؤشر البريطاني بنسبة 2.2 بالمائة مسجلاً 7519.05 نقطة، كما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.9 بالمائة إلى 13407.6 نقطة.

وشهد المؤشر الفرنسي "كاك" زيادة بنحو 1.2 بالمائة ليسجل 5991.6 نقطة.

وبحلول الساعة 5:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1141 دولار.