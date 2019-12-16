أخبار عاجلة

مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد لمستويات قياسية عند الإغلاق

Google+ Print
محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد لمستويات قياسية عند الإغلاق محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد لمستويات قياسية عند الإغلاق

مباشر: عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية من صعودها إلى مستويات قياسية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع ثقة المستثمرين إزاء الصفقة التجارية.

وقاد قطاع الموارد الأساسية  مكاسب الأسواق المالية في أوروبا في نهاية التعاملات بارتفاع بنحو 2.3 بالمائة مع وجود كافة القطاعات داخل النطاق الأخضر.

واستفادت البورصات الأوروبية من التوافق بين الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية رغم أن بعض المستثمرين لا يزالون يتبعون نهجاً حذراً مع عدم وضوح بقية التفاصيل.

وأظهرت بيانات اقتصادية استقرار النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو رغم تسجيل الإنتاج أضعف وتيرة نمو في 6 سنوات، في حين انكمش النشاط الاقتصادي بالمملكة المتحدة لأدنى مستوى بـ4 أعوام ونصف.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.4 بالمائة ليصل إلى 417.7 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وصعد المؤشر البريطاني بنسبة 2.2 بالمائة مسجلاً 7519.05 نقطة، كما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.9 بالمائة إلى 13407.6 نقطة.

وشهد المؤشر الفرنسي "كاك" زيادة بنحو 1.2 بالمائة ليسجل 5991.6 نقطة.

وبحلول الساعة 5:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1141 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار