مبيعات "إتش.آند.إم" ترتفع 9% في الربع المالي الرابع

مباشر: ارتفعت مبيعات شركة "هينيس وموريتس" بنحو 9 بالمائة خلال الربع الأخير من العام المالي 2019، لكنها فشلت في الوفاء بالتوقعات.

وكشفت الشركة السويدية في تقرير نتائج أعمالها الصادر اليوم الإثنين، عن تسجيل مبيعات قدرها 61.7 مليار كرونة (6.41 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني بزيادة 9 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات الشركة السويدية سوف تسجل 66.06 مليار كرونة خلال نفس الفترة.

وخلال العام المالي بأكمله، ارتفعت مبيعات "إتش آند إم" بنحو 11 بالمائة إلى 232.76 مليار كرونة سويدية (24.6 مليار دولار)، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 2015.

ومن المقرر أن تفصح الشركة عن التقرير الكامل لأدائها المالي خلال الربع الرابع في 30 يناير/كانون الثاني المقبل.

وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع سهم "إتش آند إم" بنحو 1.8 بالمائة إلى 194.12 كرونة.