مبيعات سندات الخردة في أوروبا تتجه لثاني أكبر مستوى بالتاريخ

مباشر: كشف تقرير حديث أن مبيعات سندات الدرجة غير الاستثمارية "الخردة" في أوروبا خلال العام الجاري قد تسجل ثاني أكبر مستوى على الإطلاق.

وأوضح تقرير نشرته بلومبرج استناداً إلى مجموعة من البيانات جمعتها الوكالة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن مبيعات سوق السندات في أوروبا من درجة المضاربة "الخردة" بلغت هذا العام 78.2 مليار يورو (87.1 مليار دولار)، وهو ثاني أعلى مبيعات على الإطلاق بعد عام 2017.

وقال محللون في بنك باركليز إن 66 بالمائة من السندات المصدرة كانت تحمل تصنيف "BB"، وهي أكبر حصة منذ عام 2006، وفقاً لبلومبرج.

وأضاف المحللون أن نسبة أحجام إعادة التمويل، والتي بلغت 74 بالمائة، كانت أعلى من المسجلة في عامي 2018 و2017.

وحقق سوق السندات ذات العائد المرتفع في أوروبا عوائد بنحو 12.1 بالمائة في العام الحالي حتى الآن، والتي من شأنها أن تكون الأفضل منذ عام 2012.

لكن السندات ذات العوائد المرتفعة في القطاعات الأكثر خطورة والتي تحمل تصنيف ائتماني "ccc"، حققت عوائد بنحو 20.1 بالمائة، وفقاً لمؤشر بلومبرج باركليز.

وتميز معظم العام الحالي بارتفاع حالة الحذر لدى المستثمرين وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التخلف عن سداد الديون، إضافة إلى التحول في الدورة الاقتصادية.

وذكر التقرير أن سوق أوروبا للسندات ذات العائد المرتفع قد يكون أكثر إثارة للاهتمام في عام 2020.

ويتوقع مصرفيون أن تؤدي السندات ذات التصنيف المنخفض والمدعومة بقروض الرافعة المالية إلى زيادة حصة مبيعات السندات خلال العام المقبل، وسط تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين في محاولة لتأمين عوائد أعلى من السوق، بحسب تقرير "بلومبرج".