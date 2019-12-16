تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة.. الأربعاء القادم

الرياض- مباشر: أعلن مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع، ريان الحربي، عن تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة بعد غدٍ الأربعاء، وذلك بعد إنجاز مشروع "تحويل المسار السككي البديل".

وأضاف الحربي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس، أن تشغيل قطار الحرمين السريع إلى مكة المكرمة، تم بعد استكمال كافة الموافقات المطلوبة، مؤكدًا على إتمام تجهيزاته الهندسية والفنية والتمديدات الكهربائية، وتطبيق المتخصصين في المشروع كافة الاختبارات اللازمة، والتحقق من كافة المعايير لضمان التشغيل الآمن.

وقال مدير عام التشغيل والصيانة بمشروع قطار الحرمين السريع، إن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين والمعتمرين، بالاتجاهين، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مروًرا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحافظة جدة من خلال محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد".

وأشار الحربي إلى أنه بإمكان المسافرين من اليوم حجز التذاكر للراغبين في السفر عبر مختلف المحطات المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني.

وأوضح أن وجود خيارات متاحة لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة "سداد" وجميعها متاحة في الموقع.

وأشار إلى أن تسعيرة التذاكر تتباين بحسب وجهة واختيارات المسافرين عبر درجة الضيافة أو الأعمال، وستكون مواعيد الرحلات متنوعة من السابعة صباحًا وحتى الثامنة والنصف مساءًا، لتلبية مختلف احتياجات المسافرين.

وكشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء الماضي، عن استئناف رحلات قطار الحرمين السريع من محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديد.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن .اندلاع حريق في إحدى محطات قطار الحرمين السريع.

وبعد شهر من حادث الحريق، كشفت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع عن اكتمال جاهزية المسار البديل لمحطة قطار السلمانية بجدة؛ تمهيداً لاستئناف الرحلات .

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