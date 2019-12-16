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التجارة السعودية: بدء التصويت في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً

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التجارة السعودية: بدء التصويت في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً التجارة السعودية: بدء التصويت في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً

الرياض- مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ، اليوم الاثنين، عن البدء في تطبيق التصويت لانتخابات الغرف التجارية والصناعية عن طريق التوثيق الإلكتروني.

وذكرت الوزارة في بيان، أن تلك الخطوة من شأنها تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات وتطوير طريقة التصويت من يدوي إلى التصويت إلكترونياً عند بعد دون الحاجة لحضور مقر الانتخاب.

وتابعت: تهدف الخدمة لتسهيل وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والاعتماد على توفير الخدمات الإلكترونية بما يضمن الشفافية والمصداقية.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة تمكن الناخبين والناخبات من التجار والصناع من المشاركة في انتخابات الغرف التجارية والصناعية إلكترونياً خلال دقائق، بعد أن كان الوقت المقدر لها في السابق يصل لساعات بالنظر لضرورة قيام الناخبين والناخبات بالتصويت في مقر الغرف التجارية والصناعية في السابق، مما كان يقلل من اعداد الناخبين المؤهلين للتصويت.

ووفرت وزارة التجارة والاستثمار خدمة التصويت على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر رابط موحد لجميع الغرف يمكن كل ناخب وناخبة من التصويت بانتخابات الغرفة التجارية والصناعية الخاصة بمنطقتهم إلكترونياً دون عناء أو انتظار.

وذكرت الوزارة إن تلك الخدمة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية للوزارة الهادفة لزيادة أعداد المصوتين في الغرف التجارية والصناعية وتطوير أعمال وإجراءات القطاع الخاص وإزالة أي عوائق قد تقف أمام توسع القطاع التجاري في المملكة وتوظيف التقنية في خدمة الاقتصاد المحلي. 

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