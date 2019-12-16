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أثرى شخص في أوروبا يربح 39 مليار دولار خلال 2019

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من: سالي إسماعيل

مباشر: تمكن مالك العلامة التجارة للسلع الفاخرة "إل.في.إم.إتش" برنار أرنو من تحقيق مكاسب بلغت 39 مليار دولار في العام الحالي حتى الآن.

وصعدت القيمة السوقية للشركة الفرنسية بنحو 82 مليار دولار خلال العام الحالي حتى تعاملات اليوم الإثنين، لتصبح الأكثر ارتفاعاً بين الأسهم الأوروبية.

وبحلول الساعة 2:36 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "إل.في.إم.إتش" بنسبة 1.6 بالمائة ليصل إلى 410.30 يورو.

وبلغت القيمة السوقية للشركة الفرنسية في ذلك الحين 207 مليار دولار.

ويعني ذلك مكاسب حوالي 39 مليار دولار لأغنى شخص في أوروبا، والذي يمتلك تقريباً نصف الشركة، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب مؤشر بلومبرج للأثرياء اليومي، فإن إجمالي ثروة "برنار أرنو" تقف عند مستوى 103 مليار دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ويحل بذلك أرنو في الترتيب الثالث على الصعيد العالمي بعد مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس ومؤسس أمازون جيف بيزوس، لكنه الأثرى على صعيد أوروبا.

ثروة برناد أرنو خلال عام - (المصدر: مؤشر بلومبرج اليومي للأثرياء)

مباشر (اقتصاد)

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