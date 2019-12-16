ثقة بناة المنازل الأمريكية ترتفع لأعلى مستوي في 20 عاماً

مباشر: ارتفعت ثقة بناة المنازل الجديدة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 20 عاماً خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل الأمريكية، اليوم الإثنين، أن مؤشر ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة صعد إلى 76 نقطة خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران لعام 1999، مقارنة مع 71 نقطة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة بناة المنازل الجديدة في الشهر الجاري سوف تسجل مستوى 70 نقطة.

وأوضحت البيانات أن ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة تلقت الدعم مع تراجع المعروض من المنازل القائمة وانخفاض معدلات الرهن العقاري بالإضافة إلى قوة سوق العمل.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ظروف المبيعات الحالية في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 7 نقاط إلى 84 نقطة في الشهر الجاري.

كما ارتفع مؤشر توقعات المبيعات لمدة 6 أشهر مقبلة إلى 79 نقطة خلال الشهر الجاري، بزيادة نقطة واحدة عن الشهر المنصرم.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 96.991.