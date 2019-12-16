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إنفوجرافيك.. معدل البطالة ومتوسطات الأجور في السعودية بالربع الثالث

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الرياض- مباشر: تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) إلى 12 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 12.3 بالمائة في الربع السابق من العام ذاته.

وعلى مستوى إجمالي السكان بالمملكة، الوافدين والمواطنين، انخفض معدل البطالة من 5.6 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 5.5 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام.

ويرصد "مباشر" في الإنفوجرافيك التالي أبرز الأرقام بنشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء يوم الأحد:

ترشيحات:

أعداد العمالة المنزلية بالسعودية تقفز 36% بالربع الثالث

تفاصيل متوسطات رواتب السعوديين والوافدين بالربع الثالث

إنفوجرافيك..ترتيب السعودية في معدلات البطالة بين دول مجموعة العشرين

معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين يرتفع لـ45.5% بالربع الثالث

معدل البطالة بين السعوديين يواصل تراجعه بنهاية الربع الثالث لـ2019

مباشر (اقتصاد)

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