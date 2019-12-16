إنفوجرافيك.. معدل البطالة ومتوسطات الأجور في السعودية بالربع الثالث

الرياض- مباشر: تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) إلى 12 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 12.3 بالمائة في الربع السابق من العام ذاته.

وعلى مستوى إجمالي السكان بالمملكة، الوافدين والمواطنين، انخفض معدل البطالة من 5.6 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 5.5 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام.

ويرصد "مباشر" في الإنفوجرافيك التالي أبرز الأرقام بنشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية يوم الأحد:

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