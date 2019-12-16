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أسمنت العربية تكشف آخر التطورات بمشروع الطواحين الجديدة برابغ

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أسمنت العربية تكشف آخر التطورات بمشروع الطواحين الجديدة برابغ أسمنت العربية تكشف آخر التطورات بمشروع الطواحين الجديدة برابغ

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الأسمنت العربية "أسمنت العربية" عن آخر التطورات لمشروع إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برابغ.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن نسبة الإنجاز المتحقق في المشروع بلغت 99.4 بالمائة.

وأضافت أسمنت العربية، أن التاريخ المتوقع للانتهاء من المشروع هو الربع الثاني لعام 2020، على أن يكون التشغيل التجاري خلال الربع الثالث لعام 2020.

وأشارت الشركة، إلى أن عدم التزام المقاول بالجدول الزمني تسبب في تأخر تاريخ التشغيل عن المعلن سابقا.

وأوضحت أسمنت العربية، أن التكاليف المرتبطة بالمشروع لم تتغير، مؤكدة عدم وجود تأثير على النتائج المالية للشركة.

وبينت الشركة، أن المرحلة الثانية المتعلقة بهندسة وتوريد وإنشاء خط إنتاج الكلنكر لازالت مستمرة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.4 بالمائة، لمستوى 37.25 ريالا.

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