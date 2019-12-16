حكومة بريطانيا تعتزم تقديم مشروع قانون البريكست للبرلمان الجمعة المقبلة

مباشر: تعتزم الحكومة البريطانية تقديم مشروع قانون البريكست إلى البرلمان في نهاية الأسبوع الجاري، عقب الفوز الكبير لحزب المحافظين الحاكم بالانتخابات العامة.

وتمكن حزب المحافظين برئاسة بوريس جونسون من حصد أكبر أغلبية برلمانية منذ عام 1987 في الانتخابات التي عُقدت يوم الخميس الماضي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني "جيمس سلاك" للصحفيين، اليوم الإثنين، إن الحكومة تخطط لإرسال مشروع قانون البريكست إلى مجلس العموم في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وتابع "سلاك" بأن الحملة الإنتخابية لجونسون كانت قائمة على تعهد إتمام البريكست، ومع حصد أغلبية كبيرة في مجلس العموم فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من غير المتوقع أن يواجه مشكلة.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل.