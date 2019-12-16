بالصور..الملك سلمان يشهد توقيع 6 اتفاقيات مع رئيس قرغيزستان

الرياض – مباشر: استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، رئيس جمهورية قرغيزستان سورنباي جينيبيكوف.

وشهد الملك سلمان والرئيس القرغيزستاني، وفقا لوزارة الخارجية السعودية، توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين.

وعقد الملك سلمان جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس القرغيزستاني، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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