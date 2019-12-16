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النشاط الصناعي في نيويورك يرتفع بأقل من المتوقع

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النشاط الصناعي في نيويورك يرتفع بأقل من المتوقع النشاط الصناعي في نيويورك يرتفع بأقل من المتوقع

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في نيويورك بأقل من توقعات المحللين خلال الشهر الجاري، مع زيادة الشحنات.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اليوم الإثنين، أن مؤشر "إمباير ستيت" للإنتاج الصناعي سجل زيادة بنحو 0.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الجاري ليصل لمستوى 3.5 نقطة، مقابل 2.9 نقطة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى إلى أن الإنتاج الصناعي في نيويورك الأمريكية سوف يرتفع عند مستوى 5.1 نقطة خلال نفس الفترة.

وأوضحت البيانات أن الطلبات الجديدة هبطت بمقدار 2.9 نقطة لتسجل 2.6 نقطة، أما الشحنات فشهدت زيادة بمقدار 3.1 نقطة عند مستوى 11.9 نقطة.

وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.982.

مباشر (اقتصاد)

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