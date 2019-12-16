تباين أسعار السلع الغذائية بالسعودية خلال نوفمبر

من: بدور الراعي

الرياض – مباشر: تفاوتت متوسطات أسعار السلع الغذائية والفاكهة والمشروبات بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019؛ وسط ارتفاع 44 سلعة، وانخفاض أسعار 44 سلعة أخرى.

ووفقاً لبيانات رسمية، صادرة عن هيئة الإحصاء اطلع عليها "مباشر" اليوم الاثنين، شهدت أسعار الأرز واللحوم ارتفاعا خلال الشهر الماضي، فيما تباينت أسعار الدجاج والسمك وتباينت أسعار والزيوت والفاكهة والخضار.

وارتفع متوسط سعر الأرز المزة الهندي والبسمتي الأبيض الهندي بنسبة 1.2 بالمائة و1بالمائة على التوالي؛ لمستوى 69.94 ريال و84.27 ريال على التوالي لوزن 10 كيلوجرامات.

وبالنسبة لأسعار اللحوم بالأسواق السعودية خلال نوفمبر/ تشرين الأول الماضي؛ شهدت ارتفاعاً جماعياً وكان بمقدمتها اللحم الضأن المستورد بزيادة بلغت 12.1 بالمائة في الكيلو الواحد لتصل لـ 41.62 ريالا، يليها اللحوم الجملي الطازجة بنحو 6.82 بالمائة لمستوى 41.39 ريالا.

وزادت أسعار كلا من اللحوم الضأن والبقري الطازجة بنسبة 4.21 بالمائة و2.18 بالمائة على التوالي؛ إلى 49.84 ريالا و38.36 ريالا على الترتيب للكيلو.

وفي المقابل، تراجعت متوسطات أسعار الدواجن بشكل جماعي؛ بواقع 1.18 بالمائة للدجاج المستورد ليبلغ سعره 12.39 ريالا للكيلو.

وانخفض سعر الدجاج المحلي سواء المجمد أو الطازج بنسب بلغت 0.54 بالمائة، و0.0.68 بالمائة على التوالي؛ لمستوى 11.95 ريالا، و13.18 ريال على الترتيب.

وتراجع سعر السكر الناعم 0.4 بالمائة، لمستوى 27.82 ريالا لوزن 10 كيلوجرامات.

وتباينت أسعار الأسماك؛ وسط تراجع سعر السمك الطازج الكنعد والروبيان المقشر بنسبة 2.34 بالمائة و4.37 بالمائة على التوالي، لمستوى 53.9 ريالا و71.39 ريالا للكيلو، فيما ارتفع سعر السمك الطازج الهامور 0.14 بالمائة ليبلغ سعره 45.96 ريالا.

وبالنسبة لأسعار الزيوت، شهدت تباين وتراجع سعر الزيت الذرة 1.78 بالمائة خلال نوفمبر/ تشرين الأول 2019 إلى 21.08 ريالا، وتراجع أيضاَ سعر زيت الزيتون المستورد بنسبة 1.07 بالمائة لمستوى 17.59 ريالا فيما ارتفع الزيت النباتي للقلي بنحو 2.38 بالمائة لـ 15.2ريالا لسعة 1.8 لتر.

وعلى مستوى أسعار الخضار، شهدت تبايناً وسط تراجع لأغلب السلع حيث قفز سعر الثوم الصيني بنحو 16.8 بالمائة إلى 9.42 ريال للكيلو، والطماطم المحلية بنسبة 3.1 بالمائة إلى 5.96 ريال للكيلو.

فيما، تراجع سعر الفلفل الأخضر 9.58 بالمائة للكيلو ليبلغ سعره 7.73 ريالا، والكوسة المحلية بنحو 5.63 بالمائة لمستوى 5.92 ريال، والبصل 0.96 بالمائة لمستوى 3.11 ريال للكيلو.

وعلى جانب أسعار الفاكهة، شهدت ارتفاع سعر التمر بنسبة 12.68 بالمائة إلى 13.65 ريال، وزيادة التين المحلي 12.12 بالمائة لـ15.49ريال للكيلو، والبطيخ بنسبة 4.96 بالمائة لمستوى 2.39 ريالا.

وتراجع سعر الخوخ اللبناني 11.41 بالمائة ليبلغ سعره 12.55 ريال، والمانجا الباكستاني بنسبة 6.33 بالمائة لمستوى 11.98 ريالا، وبرقوق تركي بنسبة تراجع 5.9 بالمائة لمستوى 11.9 ريالا للكيلو.

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