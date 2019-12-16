السوق السعودي يسجل ارتفاعه الثاني..وأرامكو يواصل دعم السيولة

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، ويقفز لأعلى مستوى له في نحو 4 أشهر.

وأغلق مؤشر "تاسي" مرتفعا بنسبة 1.11 بالمائة عند مستوى 8138.99 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 22 أغسطس/ آب الماضي.

وشهدت التداولات اليوم ارتفاعا بالمقارنة مع جلسة أمس الأحد، حيث تم التداول على 234.281 مليون سهم مقابل 194.839 مليون سهم وبقيمة 6.88 مليار ريال مقابل 5.702 مليار ريال قيمة تداولات أمس.

وتصدر التداولات سهم أرامكو الذي اقتنص نحو 50 بالمائة من سيولة السوق بنحو 3.31 مليار ريال، من خلال التداول على 87.581 مليون سهم.

وتصدر سهم متلايف إيه آي جي الارتفاعات بنسبة 9.99 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم بوان بنسبة 4.58 بالمائة، وارتفع سهم العربي بنسبة 3.26 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم شاكر بنسبة 4.82 بالمائة، وسابتكو بنسبة 1.87 بالمائة، كما تراجع أداء سهم بنيان ريت بنحو 1.81 بالمائة.

وارتفع بنهاية جلسة اليوم أغلب القطاعات على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.80 بالمائة، وتلاه قطاع البنوك بنسبة 1.54 بالمائة، كما سجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.90 بالمائة.

في المقابل تراجع كل من قطاع المرافق العامة بنسبة 0.29 بالمائة، والخدمات التجارية بنسبة 0.14 بالمائة.

وعلى مستوى أداء السوق الموازي سجل تراجعاً بنسبة 1.25 بالمائة الى مستوى 6972.83 نقطة ليخسر نحو 87.93 نقطة.

وتراجع كل من سهم الوطنية للتسويق بنسبة 8.18 بالمائة، والصمعاني بنسبة 2.87 بالمائة.

وفي المقابل تصدر الارتفاعات سهم التطويرية الغذائية بنسبة 20 بالمائة، والعمران بنسبة 4.29 بالمائة، وبحر العرب بنسبة 3.64 بالمائة.

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