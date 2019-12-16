إعلان شركة أسمنت الجوف عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق التميمي، عمارة الفائز رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/QLtENsUoDNF2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-05-12 الموافق 2020-01-07 وقت انعقاد الجمعية العامة 07:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل
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