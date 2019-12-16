أعداد العمالة المنزلية بالسعودية تقفز 36% بالربع الثالث

الرياض ـ مباشر: ارتفع إجمالي العمالة المنزلية بالمملكة العربية السعودية، بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وكشفت نشرة العمل الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية، عن ارتفاع العمالية المنزلية إلى نحو 3.2 مليون عامل، بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 2.37 مليون عامل بنهاية الفترة المماثلة من 2018، بارتفاع نسبته 36 بالمائة.

وارتفع إجمالي العمالة المنزلية من الذكور إلى 2.2 مليون عامل بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 1.66 مليون عامل، في نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

أما العمالة المنزلية من الإناث، ارتفعت إلى نحو مليون عاملة، بنهاية سبتمبر / أيلول من العام 2019، مقابل 711.66 ألف عاملة، بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، سجلت العمالة المنزلية بالسعودية ارتفاعا نسبته 3.75 بالمائة، مقارنة بمستوياتها بنهاية الربع الثاني من 2019، التي بلغت 3.1 مليون عامل.

وسجلت العمالة المنزلية من الذكور، ارتفاعا نسبته 4.9 بالمائة، مقارنة بنحو 2.12 مليون عامل، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وارتفعت العمالة المنزلية من الإناث، على أساس ربعي نحو 1.26 بالمائة، مقارنة مستوياتها بنهاية الربع الثاني من 2019، التي بلغت 987.53 ألف عاملة.

وشهد العام الجاري، توقيع وزارة العمل السعودية عدد من الاتفاقيات لاستقدام العاملات المنزليات، من بعض الدول منها أثيوبيا وكينيا، ورفعت تكلفة الاستقدام من الفلبين، وأطلقت برنامج "مساند" وهو عبارة عن منصة إلكترونية ومنظومة جديدة ومتكاملة تسهل إجراءات الاستقدام بشكل غير مسبوق بهدف تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف.

وبلغ إجمالي المشتغلين بالسعودية في نهاية الربع الثالث من 2019 نحو 12.9 مليون مشتغلا، بواقع 3.1 مليون سعوديا، و9.83 مليون وافدا.

ويعمل بالمملكة 1.43 مليون مشتغلا في القطاع العام، مقابل 1.67 مليون مواطنا يشتغلون بالقطاع الخاص، فيما يعمل 80.83 مشتغلا أجنبيا بالقطاع العام في المملكة، مقابل 6.52 مليون مشتغلا غير سعوديا في القطاع الخاص.

وسجل متوسط الأجر الشهري للسعوديين انخفاضا بنسبة 1.9 بالمائة، بنهاية الربع الثالث من عام 2019، على أساس سنوي، رغم ارتفاع متوسط الرواتب بالقطاع الحكومي.

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