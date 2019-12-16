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بنكا "الأهلي" والرياض السعوديان يقرران إلغاء الاندماج

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بنكا "الأهلي" والرياض السعوديان يقرران إلغاء الاندماج بنكا "الأهلي" والرياض السعوديان يقرران إلغاء الاندماج

الرياض – مباشر: اتفق مجلسا إدارة بنكي الرياض والبنك الأهلي التجاري- الأهلي السعوديين على إنهاء المناقشات المبدئية للاندماج، وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين.

ودخل البنكان، وفقا لبيانات شركة السوق المالية "تداول"، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2018، في مناقشات مبدئية؛ لدراسة اندماج البنكين.

وأكد مجلس إدارة بنك الرياض، وفقا لبيان له على "تداول" اليوم الاثنين، بأن رؤيته الاستراتيجية ستمكنه من الاستمرار في تطوير منتجاته وخدماته وتقنياته والتي تخدم مصلحة عملائه ومساهميه وموظفيه وتعزز مكانته الريادية والتنافسية.

وأنهى سهم بنك الرياض تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.5 بالمائة، لمستوى 24.28 ريالا.

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