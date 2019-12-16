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إعلان إلحاقي من البنك الأهلي التجاري بخصوص آخر التطورات بشأن المناقشات المبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين

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إعلان إلحاقي من البنك الأهلي التجاري بخصوص آخر التطورات بشأن المناقشات المبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين إعلان إلحاقي من البنك الأهلي التجاري بخصوص آخر التطورات بشأن المناقشات المبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين
التغير الحاصل على التطوير اتفق مجلسي إدارة كل من البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين.

كما يؤكد مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري التزامه بتحقيق رؤيته بأن يكون مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً من خلال تنفيذ استراتيجيته للنمو المستدام والتي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائه وتحقيق أفضل العوائد لمساهميه من خلال استقطاب أفضل المهارات الوطنية والتقنيات المتطورة.

ويود مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري أن يقدم شكره لبنك الرياض وجميع الأطراف المعنية على جهودهم المبذولة.

مباشر (اقتصاد)

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