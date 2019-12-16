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اعلان شركة الأسمنت العربية عن آخر التطورات لـ إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برابغ

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اعلان شركة الأسمنت العربية عن آخر التطورات لـ إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برابغ اعلان شركة الأسمنت العربية عن آخر التطورات لـ إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برابغ
بند توضيح الحدث الذي سبق إعلانه إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برابغ تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية (تداول) 1441-01-25 الموافق 2019-09-24 نسبة الانجاز المتحقق 99.4 % التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث الربع الثاني لعام 2020م والتاريخ المتوقع للتشغيل التجاري خلال الربع الثالث لعام 2020م اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً عدم التزام المقاول بالجدول الزمني التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب التكاليف المرتبطة بالحدث لم تتغير آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يوجد أثر على النتائج المالية للشركة معلومات اضافية بخصوص المرحلة الثانية المتعلقة بهندسة وتوريد وإنشاء خط إنتاج الكلنكر فما زالت دراسة المشروع مستمرة وسوف يتم الإعلان عنها وعن أي تطورات لاحقاً.

مباشر (اقتصاد)

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