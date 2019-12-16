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يعلن بنك الرياض عن آخر التطورات بشأن المناقشات المبدئية مع البنك الأهلي لدراسة اندماج البنكين

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يعلن بنك الرياض عن آخر التطورات بشأن المناقشات المبدئية مع البنك الأهلي لدراسة اندماج البنكين يعلن بنك الرياض عن آخر التطورات بشأن المناقشات المبدئية مع البنك الأهلي لدراسة اندماج البنكين
يعلن بنك الرياض عن آخر التطورات بشأن إعلانه السابق في تاريخ 17-04-1440هـ (الموافق 24-12-2018م) بشأن المناقشات المبدئية مع البنك الأهلي لدراسة اندماج البنكين.

اتفق مجلسي إدارة بنك الرياض والبنك الأهلي على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكين.

يؤكد مجلس إدارة بنك الرياض بأن رؤيتيه الاستراتيجية ستمكنه بمشيئة الله وتوفيقه من الاستمرار في تطوير منتجاته وخدماته وتقنياته والتي تخدم مصلحة عملائه ومساهميه وموظفيه وتعزز مكانته الريادية والتنافسية .

ويود مجلس إدارة بنك الرياض أن يقدم شكره للبنك الأهلي وجميع الأطراف المعنية على جهودهم المبذولة.

مباشر (اقتصاد)

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