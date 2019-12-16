تفاصيل متوسطات رواتب السعوديين والوافدين بالربع الثالث

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجل متوسط الأجر الشهري للسعوديين انخفاضا بنهاية الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 1.9 بالمائة على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع متوسط الرواتب في القطاع الحكومي بأكثر من 2.2 بالمائة، وفقا لحسابات "مباشر".

وبلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين 15 عاما فأكثر، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، 10.27 ألف ريالا في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 10.47 ألف ريال في الربع المماثل من عام 2018.

وانخفض متوسط رواتب السعوديين الذكور بنسبة 1.77 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري؛ إلى 10.49 ألف ريال شهريا، مقابل 10.68 ألف ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وبالمثل، تراجع متوسط الأجر الشهري للسعوديات بنحو 1.67 بالمائة؛ إلى 9.44 بالمائة، مقابل 9.6 بالمائة في الربع الثالث من 2018.

وعلى أساس ربعي، انخفض متوسط الأجر الشهري للسعوديين بنسبة 0.67 بالمائة في الربع الثالث من 2019 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته؛ والبالغ خلاله 10.34 ألف ريال، بواقع 10.58 ألف ريال متوسط للذكور، و9.43 ألفا للإناث.

زيادة 5% بمتوسط رواتب الوافدين

ووفقا لحسابات "مباشر"، تستند لبيانات الإحصاء السعودية، ارتفع متوسط الأجر الشهري للوافدين المشتغلين بالمملكة بنسبة 4.99 بالمائة في الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي.

وبلغ متوسط الأجر الشهري لغير السعوديين 3.87 ألف ريال بنهاية الربع الثالث من 2019، مقارنة بـ 3.68 ألف ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وجاءت الزيادة مع ارتفاع متوسط الأجر الشهري للأجانب الذكور المشتغلين بالمملكة بنسبة 4.89 بالمائة؛ إلى 3.99 ألف ريال، مقابل 3.81 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وزاد متوسط أجر الوافدات المشتغلات بالسعودية بنحو 3.7 بالمائة في الربع الثالث من عام 2019؛ إلى 2.75 ألف ريال، مقارنة بـ 2.66 ألف ريال في الربع الثالث من 2018.

فيما، انخفض متوسط رواتب الوافدين بنحو 4.5 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من 2019، والبالغ خلاله 4.05 ألف ريال شهريا، بواقع 4.15 ألف ريال للذكور، و3.1 ألف ريال للوافدات.

وبلغ إجمالي المشتغلين بالسعودية في نهاية الربع الثالث من 2019 نحو 12.9 مليون مشتغلا، بواقع 3.1 مليون سعوديا، و9.83 مليون وافدا.

ويعمل بالمملكة 1.43 مليون مشتغلا في القطاع العام، مقابل 1.67 مليون مواطنا يشتغلون بالقطاع الخاص، فيما يعمل 80.83 مشتغلا أجنبيا بالقطاع العام في المملكة، مقابل 6.52 مليون مشتغلا غير سعوديا في القطاع الخاص، إلى جانب 3.23 مليون مشتغلا من العمالة المنزلية.

رواتب السعوديين والوافدين بالحكومة

وعلى الرغم من انخفاض المتوسط الإجمالي للأجر الشهري للسعوديين خلال الربع الثالث من 2019، سجل المشتغلون بالقطاع الحكومي نموا في متوسط رواتبهم بنسبة 2.25 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى 11.5 ألف ريال، مقابل 11.25 ألف ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وارتفع متوسط أجر المشتغل السعودي بالقطاع الحكومي بنحو 2.2 بالمائة؛ إلى 11.58 ألف ريال شهريا بالربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 11.33 ألف ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وزاد متوسط أجر السعوديات في الحكومة من 10.92 ألف ريال شهريا في نهاية الربع الثالث من 2018، إلى 11.19 ألف ريال شهريا في الربع الثالث من العام الحالي، بارتفاع نسبته 2.5 بالمائة.

وارتفع متوسط الأجور بالقطاع الحكومي في المملكة بنحو 0.5 بالمائة؛ مقارنة بقيمته البالغة 11.45 ألف ريال شهريا بالربع الثاني من 2019.

وبالنسبة لمتوسط أجر الوافدين المشتغلين في القطاع الحكومي، شهد ارتفاعا بنسبة 2.12 بالمائة خلال الربع الثالث من 2019 على أساس سنوي؛ إلى 9.79 ألف ريال، مقابل 9.59 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ متوسط أجر الوافد الشهري بالحكومة 10.36 ألف ريال، مرتفعا بنسبة 2.1 بالمائة من 10.14 ألف ريال في الربع الثالث من 2018، فيما انخفض للوافدات من 8.55 ألف ريال، إلى 7.99 ألف ريال بالربع الثالث من 2019، بتراجع 6.56 بالمائة.

وعلى أساس ربعي، انخفض متوسط أجور الأجانب في القطاع الحكومي بالسعودية بنسبة 5.3 بالمائة؛ مقارنة بمتوسط الربع الثاني من العام والبالغ 10.35 ألف ريال شهريا.

متوسط الأجر بالقطاع الخاص ينخفض 12.3% للسعوديين ويرتفع 5.1% للوافدين

وهبط متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص بنحو 12.3 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي؛ إلى 7.1 ألف ريال شهريا، مقارنة بـ 8.1 ألف ريال في الربع المماثل من عام 2018.

وانخفض متوسط راتب السعودي المشتغل بالقطاع الخاص بنسبة 13.1 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي؛ إلى 7.56 ألف ريال، مقارنة بـ 8.71 ألف ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وفي المقابل، زاد متوسط الأجر الشهري للسعوديات المشتغلات بالقطاع الخاص بنسبة 7.3 بالمائة في الربع الثالث من العام 2019؛ إلى 5.54 ألف ريال، مقابل 5.16 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجع متوسط أجر السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص 2.26 بالمائة مقارنة بمتوسط الأجر في الربع الثاني من العام الحالي، والذي سجل 7.77 ألف ريال للذكور، و5.55 ألف ريال للإناث.

وبالنسبة لمتوسط الأجر الشهري للمشتغلين غير السعوديين في القطاع الخاص، شهد ارتفاعا نسبته 5.1 بالمائة في الربع الثالث من العام 2019 على أساس سنوي، ولكن سجل تراجعا بنسبة 3.96 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وبلغ متوسط أجر المشتغل الوافد في القطاع الخاص السعودي 4.08 ألف ريال شهريا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بمتوسط بلغت قيمته 3.88 ألف ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وزاد متوسط أجر المشتغل الوافد في القطاع الخاص السعودي 4.57 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري؛ إلى 4.05 ألف ريال شهريا، مقابل 3.87 ألف ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وقفز متوسط الأجر الشهري للوافدات بالقطاع الخاص السعودي بنسبة 27.6 بالمائة في الربع الثالث من 2019 على أساس سنوي، إلى 5.21 ألف ريال شهريا، مقابل 4.09 ألف ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وكان متوسط الأجر الشهري للوافدين بالمملكة يبلغ 4.25 ألف ريال شهريا بالربع الثاني من 2019، بمتوسط 4.21 ألف ريال للذكور، و6.35 ألف ريال للإناث.

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