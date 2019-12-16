اتفاقية حكومية سعودية لتسريع مشاريع الإسكان

الرياض - مباشر: وقعت وزارتا الإسكان السعودية والبيئة والمياه والزراعة اتفاقية لتقديم الخدمات للمواطنين، وتسريع إنجاز مشاريع الإسكان، وإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إليها.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية - واس تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المشتركة، كما اتفق الجانبان على المضي قدماً في إنجازها.

وقعت وزارة الإسكان، وشركة المياه الوطنية اليوم اتفاقية عمل تهدف إلى إدارة خدمات المياه والصرف الصحي، لمشاريع "الإسكان في مناطق المملكة المختلفة.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية محمد بن أحمد الموكلي، ووكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية حسن بن شوقي الحازمي.

وتسهل الاتفاقية إجراءات إدارة خدمات المياه والصرف الصحي بمشاريع الإسكان، بما يؤدي إلى سهولة نقل مسؤولية هذه الخدمات إلى شركة المياه الوطنية، ويعجل من استفادة المواطنين من مشاريع الإسكان.

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