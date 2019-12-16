ترامب يتفاخر بإنجازاته ويؤكد: سنشهد نفس نصر البريكست"

من: سالي إسماعيل

مباشر: سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على الإنجازات التي حققها خلال فترة رئاسته البالغة ثلاثة أعوام تقريباً، مع التأكيد على أن هناك المزيد.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "هنا في أمريكا سيكون هناك نفس النصر كما هو الحال مع البريكست، وحتى أكثر من ذلك".

وكانت نتائج الانتخابات العامة في بريطانيا أظهرت فوز حزب المحافظين والذي يقوده بوريس جونسون بأغلبية واسعة، الأمر الذي يمكنه من تمرير صفقة البريكست وإتمام عملية الخروج نهاية الشهر المقبل.

وأضاف: "في الولايات المتحدة، بينما يحدث كل ذلك، تحقيقات المساءلة والإقصاء والمقاومة، فإن الرئيس ترامب نجح ليس فقط في الوفاء بالوعود ولكن بتحقيق سجلات قياسية تضاف إلى واحدة من أكثر الفترات الرئاسية نجاحاً في التاريخ".

وأضاف أنه في الأيام القليلة الماضية، كانت أرقام الوظائف لا تصدق، إضافة إلى الصفقات التجارية العملاقة، ومساعدة الأسر العاملة وأكثر من ذلك بكثير.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه في غضون الثلاثة أعوام الماضية، فإن معدل البطالة آخذ في التراجع كما أن الأجور تتزايد.

وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجع من 3.6 بالمائة إلى 3.5 بالمائة في الشهر الماضي، عند أدنى مستوياته في 50 عاماً.

وتابع: "إصلاح العدالة الجنائية واستقلال الطاقة ومرونة القطاع الصناعي وانخفاض معدلات الهجرة غير الشرعية وبناء الجدار العازل، والمواجهة الصينية، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقية النافتا وإعادة بناء جيشنا، ودفع المزيد من الأموال من قبل أعضاء حلف الناتو، وتقليل تكاليف اللوائح التنظيمية.. وأكثر من ذلك بكثير".

وذكر الرئيس الأمريكي: "هذا هو السبب في قيامهم بمساءلته"، في إشارة إلى تحقيقات المساءلة التي بدأها الديمقراطيين.

وأوضح أن تلك السياسة الكبيرة ناجمة عن العمال الأمريكيين الذين اختاروا وضعه في البيت الأبيض، ولا يمكن التغلب عليه في معركة عادلة بالعام المقبل.

ويشير ترامب إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بالمعركة.