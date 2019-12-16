محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد لمستويات قياسية خلال التعاملات

مباشر: عززت مؤشرات الأسهم الأوروبية من صعودها إلى مستويات قياسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ثقة المستثمرين إزاء الصفقة التجارية إضافة إلى إعلان بيانات اقتصادية.

واستفادت البورصات الأوروبية من التوافق بين الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية رغم أن بعض المستثمرين لا يزالون يتبعون نهجاً حذراً مع عدم وضوح بقية التفاصيل.

وأظهرت بيانات اقتصادية استقرار النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو رغم تسجيل الإنتاج أضعف وتيرة نمو في 6 سنوات، في حين انكمش النشاط الاقتصادي بالمملكة المتحدة لأدنى مستوى بـ4 أعوام ونصف.

وكان قطاع الموارد الأساسية يقود مكاسب الأسواق المالية في أوروبا في مستهل التعاملات بارتفاع بنحو 1 بالمائة مع وجود كافة القطاعات داخل النطاق الأخضر.

وبحلول الساعة 11:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.1 بالمائة ليصل إلى 416.5 نقطة، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي عند 416.83 نقطة.

وصعد المؤشر البريطاني بنسبة 2.1 بالمائة مسجلاً 7507.4 نقطة، كما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.6 بالمائة إلى 13361.3 نقطة.

وشهد المؤشر الفرنسي "كاك" زيادة بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 5972.3 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1142 دولار.