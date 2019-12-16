إطلاق المبرد ( يورك واي-زد) المزود بالمحامل المغناطيسية لضواغط الطرد المركزي في الشرق الأوسط

تسر شركة "جونسون كونترولز" إطلاق مبرد الطرد المركزي بتقنية المحامل المغناطيسية "يورك واي زد" إلى عملائها في منطقة الشرق الأوسط. ويقدم مبرد "واي زد" معدلات توفير سنوية في الطاقة تصل إلى 35 في المائة إلى جانب تخفيض تكاليف الصيانة، وجرى تحسينه إلى أبعد حد ممكن ليوفر الأداء الأفضل مع سوائل تبريد تتمتع بمستويات منخفضة لانبعاثات الاحتباس الحراري . هذا وتتراوح قدرة التبريد ما بين 165 إلى 1350 طناً (580 إلى 4747 كيلووات).

وقال كلود ألاين، نائب الرئيس والمدير العام لشؤون البناء والتكنولوجيا والحلول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن فخورون مع إطلاق مبرد ’واي زد‘ بتقديم مبرد آخر رائد في القطاع لتلبية احتياجات عملائنا في منطقة الشرق الأوسط. إن المناخ المتطرف والجاف في المنطقة يفرض عدداً من التحديات المتعلقة بالتبريد، ومع النجاح الذي حققته المحامل المغناطيسية في المنطقة، فإن الخريطة التشغيلية لمبرد ’واي زد‘ تجعل منه الخيار المثالي لعدد من الاحتياجات التطبيقية في الشرق الأوسط".

هذا وحقق مبرد "واي زد" عند إطلاقه في عام 2018 أثراً عالمياً ملموساً، وقد حصل على أعلى التقديرات في كل من أمريكا الشمالية والصين وأوروبا وأستراليا، إذ فاز بجائزة "إيه إتش آر" للابتكار عام 2019 عن فئة التبريد. كما شهدت منطقة الشرق الأوسط نجاح هذا المبرد إذ تم بيع أول مشروع لمبردات "واي زد" في المنطقة، أما على الصعيد العالمي فإنه يعتبر ثاني أكبر مشروع لمبردات "واي زد".

ويعد "واي زد" أول مبرد محسن بالكامل لتقديم أفضل أداء إذ يضم الجيل التالي من سوائل التبريد "آر-1233 زد دي (إي)"، ويتمتع بمستوى منخفض لانبعاثات الاحتباس الحراري يبلغ 1 وحدة، كما أنه مرغوب نتيجة لكفاءته، وسلامته، وتكلفته، وعدم قابليته للاشتعال، وتوافره.

ويمكن لمبرد "واي زد" أن يقدم معدلات توفير ملموسة في الطاقة ويخفض من التكاليف التشغيلية عن طريق الاستفادة من قدرات التشغيل في ظروف التشغيل الخارجة عن اوقات الذروة والتي تشكل 99 في المائة من ظروف التشغيل ويعمل مبرد "واي زد" بدرجة حرارة تبلغ 4.5 درجة مئوية للماء المكثف الداخل إلى المبرد، ما يوفر أداءً محسناً مقارنة بمبردات أوسع نطاق تشغيلي في القطاع. ويستخدم مبرد "واي زد" تصميماً محسناً من مرحلة واحدة لتوفير كفاءة رائدة على مستوى القطاع في استهلاك الطاقة وملائمة لظروف العالم الفعلي.

ويجمع مبرد "واي زد" ابتكارات "يورك" الرائدة التي تم تحسينها على مدى عقود من الاستخدام في ظروف العالم الفعلي من أجل إحداث ثورة في تصميم المبردات وتحسينها، وهو يمثل حلاً مقدماً من قبل خبراء المبردات الذين يرون في "واي زد" مبرد المستقبل الذي نستعمله في الحاضر.

*المصدر: "ايتوس واير"