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بالفيديو : زواتي تشرح للنواب اتفاقية التنقيب مع شركة امونايت للطاقة

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بالفيديو : زواتي تشرح للنواب اتفاقية التنقيب مع شركة امونايت للطاقة بالفيديو : زواتي تشرح للنواب اتفاقية التنقيب مع شركة امونايت للطاقة

جى بي سي نيوز - : قدمت وزيرة الطاقة هالة زواتي شرحا مفصلا عن الشركة التي وقعت مع الاردن اتفاقية للتنقيب عن النفط وتبين لاحقا انها لم تفعل شيئا ، ولم تقدم للاردن - اصلا -  الضمانات المطلوبة وفق نواب  .

وكان النواب عقدوا جلسة تشريعية  اليوم الاحد  ناقشوا فيها اتفاقية التنقيب عن  البترول مع شركة أمونايت للطاقة ، حيث قرروا   ارجاء البت بالغاء الاتفاقية الى حين تزويد للمجلس بكامل التفاصيل ، في الوقت الذي طالب فيه نواب باحالة الملف الى مكافحة الفساد .

 يذكر ان الاتفاقية وقعت مع الشركة المذكورة في العام 2015 ، أي ان الوزيرة زواتي وحكومة الرزاز غير مسؤولين عنها ..

 شاهد زواتي تشرح حقيقة هذه الاتفاقية وما جرى بشأنها :


المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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