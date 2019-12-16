بالفيديو : زواتي تشرح للنواب اتفاقية التنقيب مع شركة امونايت للطاقة

جى بي سي نيوز - : قدمت وزيرة الطاقة هالة زواتي شرحا مفصلا عن الشركة التي وقعت مع الاردن اتفاقية للتنقيب عن النفط وتبين لاحقا انها لم تفعل شيئا ، ولم تقدم للاردن - اصلا - الضمانات المطلوبة وفق نواب .

وكان النواب عقدوا جلسة تشريعية اليوم الاحد ناقشوا فيها اتفاقية التنقيب عن البترول مع شركة أمونايت للطاقة ، حيث قرروا ارجاء البت بالغاء الاتفاقية الى حين تزويد الحكومة للمجلس بكامل التفاصيل ، في الوقت الذي طالب فيه نواب باحالة الملف الى مكافحة الفساد .

يذكر ان الاتفاقية وقعت مع الشركة المذكورة في العام 2015 ، أي ان الوزيرة زواتي وحكومة الرزاز غير مسؤولين عنها ..

شاهد زواتي تشرح حقيقة هذه الاتفاقية وما جرى بشأنها :



المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا