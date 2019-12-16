التعليم السعودية: تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

الرياض – مباشر: أعلنت وزارتا الخدمة المدنية والتعليم بالسعودية، اليوم الاثنين، عن تأجيل موعد تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة.

وتقرر تطبيق اللائحة، وفقا لبيان لوزارة التعليم، إلى تاريخ 10 ذي القعدة القادم 1441هـ (الموافق 1 يوليو/ تموز 2020)، وذلك بديلاً عن الموعد المقرر بتاريخ 26 ربيع الثاني لعام 1441هـ (23 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، إلى جانب إجراء عدد من التعديلات على اللائحة وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية.

وقالت وزارة التعليم، إن قرار التأجيل والتعديل على اللائحة جاء بناءً على طلب منها؛ بما يحقق توجهات القيادة نحو الانتقال السلس للائحة الجديدة، دون أي تأثير سلبي على سير العملية التعليمية للطالب والمعلم في منتصف العام الدراسي.

واشتملت التعديلات، وفقا لوزارة التعليم، على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية ومكافأة نهاية الخدمة، وعدم التأثير سلباً على الميزات المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيتم نقلهم إلى لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وأكدت الوزارة، أن اللجان التنفيذية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والتعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب تواصل استكمال الجوانب التنفيذية المتعلقة بتطبيق اللائحة، وسلم رواتب الوظائف التعليمية؛ بهدف استيعاب التعديلات التي تمت على اللائحة.

وأشارت الوزارة، إلى أن لائحة الوظائف التعليمية تعتبر بنسختها الجديدة نقطة تحول مهمة ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة؛ من خلال ما تضمنته من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل وتعزيز العدالة، وتحقيق التمايز بناءً على الأداء.

وقال وزير التعليم السعودي، في 10 يوليو/ تموز الماضي، إن لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد هي للتحفيز الذي سيؤدي إلى الرفع من مستوى الأداء والنهوض بالتعليم في المملكة، إلى المستوى اللائق بمكانتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.

وقال وزير الخدمة المدنية بالمملكة، في 11 يوليو/ تموز 2019، إن الوزارة تعمل على العديد من اللوائح سوف تصدر تباعا.

ويوضح الجدول التالي سلم رواتب وعلاوات الوظائف التعليمية في اللائحة الجديدة:

ترشيحات:

التعليم السعودية تنفي توقف راتب المعلم الممارس عند 16.5ألف ريال

التعليم السعودية: اللائحة الجديدة تضمن استمرار العلاوة السنوية 4 سنوات

وزير الصناعة السعودي: بنك الاستيراد والتصدير بمراحله النهائية للإطلاق

أرامكو السعودية تقتنص 98% من أرباح قطاع الطاقة الخليجي

تحليل.. 10 مليارات دولار أرباح البنوك الخليجية المدرجة بالربع الثالث

معدل البطالة بين السعوديين يواصل تراجعه بنهاية الربع الثالث لـ2019

معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين يرتفع لـ45.5% بالربع الثالث

إنفوجرافيك..ترتيب السعودية في معدلات البطالة بين دول مجموعة العشرين

بيان من البنوك السعودية بشأن احتساب كلفة التمويل على القروض

السعودية.. "حماية المستهلك" تطالب شركات التبغ بالرد على شكاوى الجودة

يتضمن الاختصاصات.. الملك سلمان يُقر تعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية

بتعويض يصل لـ100ألف ريال للفرد..السعودية تطلق برنامج التأمين على المعتمرين

وزير المالية السعودية: حساب المواطن مستمر..ولا نية لتعديل رسوم الوافدين